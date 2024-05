Marco Reus va quitter Dortmund après douze ans en fin de saison

Reus aura donc passé 21 ans au Borussia, dont 12 en équipe première. Il totalise 424 présences, 168 buts et 128 assists. Reus a remporté à deux reprises la Coupe d'Allemagne avec le BvB, en 2014 et 2017. Le titre de champion lui a cependant toujours échappé. Il a terminé sept fois à la deuxième place de la Bundesliga, toujours derrière le Bayern Munich. C'est aussi contre le Bayern que Dortmund a perdu la finale de la Ligue des Champions 2013.

Reus, 34 ans, est né à Dortmund et a été formé au Borussia entre 1995 et 2005. Il y est revenu en 2012 après joué au Rot Weiss Ahlen (2007-2009) et à Mönchengladbach (2009-2012).

"Je suis incroyablement reconnaissant et fier de cette période spéciale dans mon club", a confié Reus sur le site du Borussia. "J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce club et j'en ai apprécié chaque jour, même s'il y a eu des moments difficiles. Je sais d'ores et déjà qu'il me sera difficile de faire mes adieux à la fin de la saison. Mais je suis heureux que les choses soient claires et que nous puissions nous concentrer sur les matchs très importants qu'il nous reste à jouer."

Le Borussia peut rêver d'une nouvelle finale de Ligue des Champions après sa victoire 1-0 sur le PSG en demi-finales aller. "Nous avons un grand objectif en vue que nous voulons atteindre tous ensemble. Pour ce faire, nous aurons besoin de chacun de nos incroyables supporters, à qui je voudrais exprimer mes sincères remerciements pour leur incroyable soutien au fil des ans", a conclu Reus.