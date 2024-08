Mircea Lucescu reprend la Roumanie en charge 38 ans plus tard

Mircea Lucescu a retrouvé les fonctions de sélectionneur national de l'équipe de Roumanie de football mardi. Âgé de 79 ans, l'entraîneur avait déjà eu en charge la sélection de son pays dans 57 rencontres entre 1981 et 1986. Trente-huit ans plus tard, il a pour mission de se qualifier pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.