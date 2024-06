NAC Breda retrouve l'Eredivisie malgré une défaite à l'Excelsior Rotterdam

L'Excelsior avait pourtant pensé faire le plus dur. Les Rotterdamois ont inscrits 3 buts en première période grâce à Parrott (20e, 35e) et à un but contre-son-camp de Kemper (42e).

En deuxième période, Parrott a complété son triplé (50e) pour porter la marque à 4-0, synonyme de prolongations. C'était sans compter sur la réaction des joueurs de NAC Breda et au but de Staring (4-1, 58e) qui a porté la marque finale à 4-1.

Jan Van den Bergh a disputé l'intégralité de la rencontre pour NAC Breda. Du côté de l'Excelsior, Siebe Horemans a également disputé l'intégralité de la rencontre alors que Cisse Sandra a été remplacé à la 81e minute. Jacky Donkor est entré au jeu à la 86e minute, mais les Belges de l'Excelsior n'auront pas su inverser la tendance.

NAC rejoint donc Willem II et Groningue, d'ores et déjà promus à l'issue de la saison régulière, en Eredivisie. De son côté, l'Excelsior Rotterdam fait le chemin inverse et rejoint le FC Volendam et Vitesse, respectivement 17e et 18e, en deuxième division néerlandaise.