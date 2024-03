OH Louvain et le Standard reprennent la première place ex æquo

La joueuse de La Gantoise, Nia Elyn, a ouvert le score tôt pour l'équipe locale (6e), mais Dilja Zomers (20e et 34e) et Marie Detruyer (45e) ont renversé la situation en faveur d'OHL avant la mi-temps. Janssen (49e) a pensé assurer la victoire avec un quatrième but au retour des vestiaires (49e). Cependant, un doublé d'Elyn (69e) et un but contre son camp de Julie Biesmans (86e) ont maintenu le suspense jusqu'au bout.

Le Club YLA a réussi à tenir tête au Standard à la mi-temps (1-1), mais a fini par plier en seconde période. Amber Barrett (53e et 72e) a marqué le 1-2 et le 1-3. Malgré une réduction du score côté brugeois, Mariam Toloba a assuré la victoire en fin de match pour les Liégeoises (85e).