Ostende reprend ses activités en Division 3 nationale après une fusion avec Dixmude

Ces derniers jours, des discussions ont mené à un rapprochement entre Ostende et Dixmude, qui évolue en D3 nationale. "Tout le monde veut aller dans la même direction pour lancer une grande histoire de football commune qui préserve l'identité du KV Ostende et du KSV Dixmude", a écrit Ostende dans un communiqué.

Les deux entités vont donc fusionner avec l'objectif "de créer l'une des meilleures académies de jeunes en Flandre et de faire progresser les jeunes footballeurs vers les plus hautes séries amateurs". L'équipe première évoluera à la Diaz Arena, où exerçait déjà Ostende, et l'équipe B jouera en deuxième provinciale à Dixmude.

Le KVO précise cependant que l'accord n'est pas encore finalisé mais que "les différentes parties prenantes - anciens membres du conseil d'administration, présidents d'honneur, supporters, sponsors, anciens joueurs, personnel des jeunes, ambassadeurs - ont accepté à l'unanimité de poursuivre les négociations avec le KSV Dixmude".

En difficulté financière ces dernières années, le matricule 31 avait dû déposer le bilan le 3 juin, faute de repreneur après avoir assuré son maintien en Challenger Pro League.