Patrick Vieira et Strasbourg se séparent d'un commun accord

L'ancien joueur des Bleus a connu une carrière impressionnante en passant par l'AC Milan, Arsenal, la Juventus, l'Inter Milan et Manchester City. Il a surtout marqué les esprits en tant que milieu de terrain avec le maillot des Gunners (406 matchs), où il a joué pendant près de 10 ans. Vieira a également été champion du monde (1998) et d'Europe (2000) avec l'équipe de France.

Le Français était à la tête de Strasbourg depuis l'été dernier. Il avait alors succédé à son compatriote Fréderic Antonetti et signé un contrat sur trois saisons. "L'ensemble du club remercie chaleureusement Patrick Vieira pour son engagement irréprochable. En effet, dans une saison de transition, Patrick a su faire progresser les jeunes talents et a toujours affiché un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain", a écrit le club.

Ses débuts en tant qu'entraîneur ont toutefois été plus difficiles. Avant d'arriver à Strasbourg, il est d'abord passé par New York City (2016-2018), Nice (2018-2020) et Crystal Palace (2021-2023). Il avait été démis de ses fonctions à Nice et à Crystal Palace.