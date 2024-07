Patro Eisden ne compte plus sur Stef Peeters en 2024-2025

"Après des discussions entre Stef et moi-même, je suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde en termes de football et de tactique", a déclaré l'entraîneur et directeur technique du Patro, Stijn Stijnen. "La vision et la spécificité du Patro Eisden, qui nous ont permis d'atteindre ce niveau, sont essentielles. Le nouvel ADN du Patro Eisden nécessite une certaine adaptation. Stef a évalué cela différemment. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus compter sur lui. Bien sûr, Stef reste un footballeur exceptionnel et de nombreuses portes s'ouvriront probablement pour lui. D'ici là, le Patro Eisden remplira ses obligations envers Stef".

Le Patro Eisden a créé la surprise en transférant Peeters, 32 ans, l'été dernier. En première division belge, le jeune produit du Racing Genk a porté les couleurs de Saint-Trond, Zulte Waregem, Cercle Bruges et Eupen. Entre-temps, il a vécu des aventures en France avec Caen et aux Pays-Bas avec le MVV Maastricht.