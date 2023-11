Paul Put est le nouveau sélectionneur de l'Ouganda

En Belgique, Put a entraîné Lokeren (2001-2003), le Lierse (2004-2005) et Mouscron (2006). Il avait été remercié par les Hurlus après son implication dans l'affaire Zheyun Ye. Il avait été condamné en décembre 2015 à deux ans de prison pour corruption.

Dans deux semaines, Put débutera à la tête de l'Ouganda lors de deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec des déplacements en Guinée (17 novembre) et en Somalie (21 novembre). L'Ouganda ne s'est jamais qualifié pour un Mondial et ne disputera pas non plus la prochaine CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.