Peu convaincante, l'Angleterre ne fait pas mieux qu'un partage contre le Danemark

L'Angleterre devra encore attendre pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Les Anglais ont partagé face au Danemark dans leur deuxième match du groupe C (1-1) au terme d'une prestation peu convaincante jeudi à Francfort.

Le début de match est assez fermé et il a fallu une incursion de Phil Foden dans le rectangle pour réveiller l'Angleterre (13e). Les vice-champions d'Europe ont finalement fait mouche cinq minutes plus tard. Kyle Walker a profité d'une erreur de Victor Kristiansen pour centrer de la droite. Le ballon est arrivé chez Harry Kane qui en a profité pour inscrire son premier but du tournoi (18e, 0-1).

À l'instar de leur premier match contre la Serbie, les Anglais se sont ensuite endormis et ont laissé le Danemark revenir. Les Danois se sont montrés de plus en plus dangereux au fil des minutes jusqu'à l'égalisation de Morten Hjulmand. Le milieu danois a décoché une frappe puissante à 28 mètres qui a touché le poteau avant de tromper Jordan Pickford (34e, 1-1).