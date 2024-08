Pour Aline Zeler, manager d'OHL, "il y a une revanche dans l'air" contre le Club YLA

La saison dernière, OHL est passé à côté du premier trophée de son histoire. "Au sein du club, on parle du titre depuis longtemps, mais c'est un rêve que nous devons atteindre. Un titre ne se décrète pas. Nous devons montrer que nous sommes les meilleures dans tous les domaines et essayer de gagner le plus de matches possible."

Aline Zeler a été nommée manager de l'équipe féminine d'OHL au terme de la saison, mais elle perçoit au sein du club qu'une "revanche est dans l'air". C'est normal, sinon on ne s'occupe pas du tout de football. Prendre les trois points lors du premier match est de toute façon le plus important, même si la manière n'est pas encore tout à fait la bonne. Ce samedi, ce sera une bataille acharnée", a déclaré la recordwoman de sélections avec les Red Flames.

Cette saison, les Louvanistes ont enregistré les départs des Flames Sari Kees (Leicester) et Marie Detruyer (Inter Milan). Néanmoins, Zeler ne pense pas que le noyau s'est affaibli. "Notre groupe est constitué de jeunes joueuses. Nous avons beaucoup de potentiel, nous n'avons donc pas nécessairement besoin d'aller chercher des joueuses à l'étranger. Les transferts de Sari et Marie sont logiques, car cette compétition est trop petite et pas assez bonne pour devenir professionnelle. Notre meilleur transfert est en fait Hannah Eurlings, qui revient après une grave blessure au genou et qui est devenue plus forte mentalement."