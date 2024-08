Pour le premier match de Thomas Meunier, le LOSC s'impose 2-1 contre Fenerbahce

Arrivé cet été dans le nord de la France en provenance d'un autre club turc, Trabzonspor, Thomas Meunier a disputé son premier match officiel avec le LOSC. Il était aligné à droite de la défense à trois des Dogues et a joué l'intégralité de la rencontre.

Le résultat de cette double confrontation intéresse particulièrement l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois pourraient en effet affronter le vainqueur de ce duel en barrages. Ils devront pour cela éliminer le Slavia Prague lors du troisième tour préliminaire (match aller mercredi en Tchéquie, retour le 13 août à Anderlecht).

Plus tôt, les Rangers de Philippe Clement ont fait match nul contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev, à Lublin (Pologne), au même tour de compétition. Andriy Yarmolenko a ouvert le score (38e) pour le Dynamo et Cyriel Dessers (ex-Louvain, Lokeren et Genk) a égalisé en toute fin de rencontre (90e+4). Le match retour aura lieu le 13 août à Glasgow.

Nicolas Raskin ne figurait pas sur la feuille de match côté glaswégien. Blessé durant la préparation de la saison, le Liégeois est absent plusieurs semaines.