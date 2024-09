Quatrième défaite en huit matches pour le Brésil, l'Argentine chute aussi

Le Brésil a subi une quatrième défaite en huit matches de qualifications pour la Coupe du monde 2026 en s'inclinant devant le Paraguay (1-0) mardi. Plus tôt dans la journée, l'Argentine a également été battue par la Colombie (2-1).

Après des revers contre l'Uruguay (2-0), la Colombie (2-1) et l'Argentine (0-1), le Brésil s'incline donc pour la quatrième fois dans ces qualifications et occupe la 5e place avec 10 points, à huit longueurs de l'Argentine. Les champions du monde sont toujours en tête malgré une défaite 2-1 en Colombie.

Le Paraguay a inscrit le seul but de la rencontre après 20 minutes de jeu sur une frappe puissante de Diego Gomez. La Seleçao a ensuite poussé pour égaliser mais les Paraguyens ont résisté pour s'offrir une victoire de prestige.

Yerson Mosquera (25e, 1-0) et James Rodriguez sur penalty (60e, 2-1) ont permis aux Colombiens de s'imposer malgré l'égalisation de Nicolas Gonzalez (48e, 1-1). La Colombie (16 points) profite du partage de l'Uruguay (3e, 15 points) au Venezuela pour s'emparer de la 2e place.

Dans les autres matches de la journée, l'Équateur a pris le dessus sur le Pérou (1-0) et la Bolivie s'est imposée au Chili (1-2).

Les dix pays sud-américains disputent les qualifications sous le format d'un mini-championnat avec des matches aller-retour. Les six premiers seront directement qualifiés pour la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique et le septième jouera un barrage intercontinental.