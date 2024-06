Ralf Rangnick rêve secrètement de finir en tête du groupe D avec l'Autriche

"Les 20 premières minutes ont été parfaites. C'était même peut-être trop facile. Nous aurions dû mener par plus de 1-0, mais nous avons ensuite perdu le fil de la rencontre et commencé à perdre le ballon. C'est pourquoi nous avons procédé à quelques remplacements en seconde période, mais nous avons ensuite repris le contrôle", a analysé le sélectionneur de l'Autriche Ralf Rangnick.

"Nous avons besoin d'au moins un point supplémentaire, mais nous devons maintenant attendre de voir ce qui se passera lors du match de vendredi soir. Avec une victoire contre les Pays-Bas, nous pourrions finir en tête du groupe, mais notre performance d'aujourd'hui était importante", a déclaré Rangnick.

En cas de match nul entre la France et les Pays-Bas, le tournoi de la Pologne, qui n'a pas marqué de points, serait terminé. "Les 15 premières minutes ne se sont pas déroulées comme prévu. Nous n'avons pas bien géré le jeu agressif de l'Autriche et nous avons continué à perdre le ballon. Finalement, nous n'avons pas été assez bons. Mais nous gagnons et perdons tous ensemble. Nous pourrons peut-être jouer plus agressivement contre la France, ce sera une occasion de progresser", a déclaré Michal Probierz, le sélectionneur polonais.