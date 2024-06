Report de la vente d'un trophée de Maradona, contestée par la famille du joueur

La maison qui doit organiser les enchères pour le trophée de meilleur joueur du Mondial 1986 remis à Diego Maradona a annoncé dimanche reporter la vente, contestée par la famille du joueur de football décédé, en raison d'un "climat litigieux" et d'"incertitudes".

"Ce climat litigieux et ces incertitudes ne permettent pas aux amateurs d'aborder sereinement cette acquisition et notre rôle de tiers de confiance ne peut plus être correctement assuré", a-t-il ajouté, sans préciser de nouvelle date de vente.

L'ancien galeriste et antiquaire affirme avoir acquis le trophée lors d'une vente aux enchères en 2016 "dans un même lot de quincaillerie" composé de centaines de trophées, dont la plupart n'avaient que peu de valeur.

Le trophée qui a récompensé Diego Maradona en 1986 a été remis au meilleur joueur de la Coupe du monde mais ne fait pas partie des Ballons d'or remis par France Football au meilleur joueur de l'année et qui, à l'époque, étaient réservés aux joueurs européens.