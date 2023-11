Retour gagnant pour Yari Verschaeren avec les RSCA Futures à Zulte Waregem

Au retour des vestiaires, Lucas Monticelli redonnait l'avantage à Anderlecht pour la troisième fois de la partie après avoir coupé plein axe un ballon parfaitement centré par Tristan Degreef (54e, 2-3).

Yari Verschaeren, qui a rejoué son premier match officiel huit mois après s'être blessé au ligament croisé du genou gauche, a été remplacé à la 61e minute.

Zulte Waregem se compliquait la tâche dans les dix dernières minutes de la rencontre après l'exclusion de Joel Bagan qui recevait deux cartons jaunes en un quart d'heure de jeu (79e). Quelques minutes plus tard et coup sur coup, les Anderlechtois mettaient KO leurs adversaires avec des réalisations signées Degreef (83e, 2-4) et Angulo, auteur d'un doublé (84e, 2-5).