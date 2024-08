Romelu Lukaku signe à Naples

Lukaku, 31 ans, était sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2026. Il avait rejoint les Blues en août 2021, contre 100 millions d'euros, après une saison très réussie à l'Inter sous la houlette du coach italien Antonio Conte. Lukaku n'a pas convaincu à Stamford Bridge et a été prêté à l'été 2022 à l'Inter et un an plus tard à l'AS Roma.

En arrivant à Naples, Lukaku va retrouver Conte qui est devenu le coach le 5 juin dernier.

L'ancien Anderlechtois avait rejoint une première fois Chelsea en 2011 avant d'être prêté à West Bromwich Albion puis à Everton, club qui l'a acquis en à l'été 2014. Trois ans plus tard, il est acheté par Manchester United où il reste deux saisons avant de débarquer en 2019 à l'Inter.