Ronald Koeman écarte Wijnaldum, Depay et De Roon dans sa présélection avec les Pays-Bas

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, n'a pas repris Georginio Wijnaldum, Memphis Depay et Marten de Roon de sa présélection vendredi pour les deux premiers matches de Ligue des Nations contre la Bosnie-Herzégovine (7 septembre) et l'Allemagne (10 septembre).

Koeman a dévoilé vendredi une présélection de 35 joueurs pour ce premier rassemblement après l'Euro où les Néerlandais avaient été éliminés en demi-finale contre l'Angleterre. Daley Blind, qui a annoncé sa retraite internationale mercredi, est aussi absent.

"Cette présélection marque le début d'une nouvelle ère. J'ai eu des conversations privées avec Blind, Wijnaldum et De Roon et leur ai expliqué pourquoi je ne compte pas sur eux et je mise sur des nouveaux jeunes joueurs. Pour Memphis, il doit d'abord se trouver un nouveau club", a déclaré Koeman dans un communiqué la fédération néerlandaise de football (KNVB).