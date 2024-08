Si elle se hisse en barrages, La Gantoise rencontrera le Partizan Belgrade ou Lugano

Le nouveau format de la compétition principale ne prévoit plus de groupes mais six chapeaux de six équipes. Chaque équipe rencontre une formation de chaque chapeau (6 matchs, trois à domicile et trois en déplacement). Un classement aux points est établi. Les huit premiers entrent directement en huitièmes de finale. Les clubs classés entre les 9e et 24e places disputent des playoffs (aller-retour) pour y accéder. Les autres sont éliminés.