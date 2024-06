Suisse/Italie et Allemagne/Danemark lancent les huitièmes de finale samedi

A 18h00, l'Olympiastadion de Berlin accueillera le premier match à élimination directe de cet Euro, un duel entre deux pays voisins, la Suisse et l'Italie, tenante du titre. Les deux équipes aborderont ce huitième de finale avec le moral gonflé à bloc. La Suisse de Murat Yakin grâce à une phase de groupes bien maitrisée, avec une victoire sur la Hongrie (1-3), un partage contre l'Ecosse (1-1) et un partage (1-1) contre l'Allemagne ayant mis le pays hôte en difficulté. L'Italie, de son côté, a réussi à se sortir du "groupe de la mort" grâce à un partage 1-1 arraché dans les dernières secondes des huit minutes d'arrêts de jeu contre la Croatie via un but de Mattia Zaccagni. Avant cela, les hommes de Luciano Spalletti avaient renversé l'Albanie (2-1) et perdu contre l'Espagne (1-0).

A 21h00, l'Allemagne rencontrera le Danemark au BVB Stadium de Dortmund. L'équipe allemande a impressionné en ouverture contre l'Ecosse (5-1), convaincu contre la Hongrie (2-0) et a eu peur contre la Suisse (1-1). La nouvelle génération, portée par Jamal Musiala et Florian Wirtz, veut continuer à faire rêver le pays hôte et ramener l'Allemagne en quarts de finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis 2016.