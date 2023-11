Théo Zidane, 21 ans, retenu pour la première fois avec le Real pour rencontrer Naples

Modric, sorti par précaution contre Cadix dimanche en Liga, souffre lui d'une gêne aux ischio-jambiers et n'a pas pris part à l'entraînement collectif du Real mardi.

L'international croate de 38 ans vient s'ajouter à la longue liste de blessés madrilènes, rejoignant Thibaut Courtois (genou), les milieux français Eduardo Camavinga (genou) et Aurélien Tchouaméni (pied), Vinicius Junior (cuisse), Kepa (adducteur), Eder Militao (genou) et Arda Guler (cuisse).

Ce sont ces forfaits de marque qui ont poussé Carlo Ancelotti à convoquer les jeunes Nico Paz (19 ans), Mario Martin (19 ans) et surtout Théo Zidane, le troisième fils de l'ex-entraîneur merengue. Le grand Franco-Espagnol (1m96) est le frère d'Enzo (28 ans), Luca (25 ans) et Elyaz (17 ans).

Avec un bilan de 12 points sur 12, le Real Madrid est premier du groupe C et d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avant les deux dernières rencontres de la phase de groupes.