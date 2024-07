Thiago Alcantara devient l'assistant d'Hansi Flick au FC Barcelone

Durant son passage au Barça, Alcantara a remporté de nombreux titres, notamment la Ligue des Champions en 2011, quatre championnats d'Espagne (2009, 2010, 2011 et 2013), deux Coupes d'Espagne (2009 et 2012) et la Coupe du Monde des Clubs en 2012, aux côtés de Lionel Messi.

Bien que la durée exacte de son contrat en tant qu'assistant dans le staff technique de Flick ne soit pas connue, il est prévu qu'Alcantara reste avec l'équipe tout au long de l'été et qu'il participe à la tournée estivale aux États-Unis. Lors de cette tournée, Barcelone affrontera Manchester City le 31 juillet, le Real Madrid le 4 août et l'AC Milan le 7 août.