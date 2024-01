Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne à nouveau nommés dans l'Équipe de l'Année de la FIFA

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ont, pour la deuxième année consécutive, tous les deux été nommés dans l'Équipe de l'Année de la FIFA. Les noms du gardien du Real Madrid, du milieu de terrain de Manchester City et des neuf autres joueurs sélectionnés ont été révélés lundi à l'occasion d'un gala organisé à Londres.

Outre Kevin De Bruyne, cinq autres joueurs de Manchester City composent le XI de l'année. Pour les champions d'Europe, le trio défensif formé par les Anglais Kyle Walker, John Stones et le Portugais Ruben Dias s'aligne avec le milieu de terrain portugais Bernardo Silva et l'attaquant norvégien Erling Haaland. Pour le Real Madrid de Courtois, ce sont l'Anglais Jude Bellingham au milieu et le Brésilien Vinicius Junior en attaque qui se sont également illustrés. Le Ballon d'Or argentin Lionel Messi (Inter Miami) et l'attaquant français du PSG Kylian Mbappé complètent le tableau.

Courtois a été préféré à un autre coéquipier de 'KDB', le Brésilien Ederson. Le troisième candidat était le Marocain Yassine Bounou, qui a troqué le maillot sévillan pour celui d'Al Hilal en Arabie saoudite cet été. Au milieu de terrain, en plus du joueur allemand du Barça Ilkay Gündogan, deux Madrilènes ont été snobés: le Croate Luka Modric et l'Uruguayen Federico Valverde.