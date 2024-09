Tielemans et Onana buteurs pour Aston Villa qui s'impose chez les Young Boys

La Juventus et Aston Villa ont entamé la phase de ligue d'une Ligue des Champions réformée mardi soir avec des victoires autoritaires. La Juve s'est imposée 3-1 contre le PSV, tandis que Villa a décroché une victoire 0-3 sur le terrain des Young Boys avec des buts de Youri Tielemans et d'Amadou Onana.

La Vieille Dame a plié la rencontre avant la pause contre les Néerlandais. Kenan Yildiz, aidé par le poteau, a ouvert le score d'une magnifique frappe enroulée (21e, 1-0). Weston McKennie a rapidement doublé l'avantage (27e, 2-0). Nico Gonzalez a creusé l'écart peu après la pause (52e, 3-0). Ismael Saibari a sauvé l'honneur pour le PSV (90+3, 3-1), sur une passe décisive du Diable Rouge Johan Bakayoko, qui a disputé l'intégralité du match. Son coéquipier Matteo Dams a également été titularisé et remplacé à la 76e minute. Samuel Mbangula, du côté de la Juve, est resté sur le banc.

Dans le même temps, le Diable Rouge Youri Tielemans a ouvert la marque pour Villa à Berne (27e, 0-1), suivi par Jacob Ramsey qui a creusé l'écart une dizaine de minutes plus tard (38e, 0-2). L'autre international belge, Amadou Onana, a scellé le score en fin de match (86e, 0-3). Tielemans et Onana ont respectivement joué 87 et 90 minutes.