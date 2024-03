Trois changements du côté de l'Union, Batshuayi titularisé pour Fenerbahçe

Alexander Blessin a procédé à trois changements dans le onze de base de l'Union Saint-Gilloise pour affronter Fenerbahçe en huitièmes de finale aller de la Conference League de football, jeudi, au Lotto Park d'Anderlecht. Par rapport au match contre Oud-Heverlee Louvain en championnat le week-end dernier, Charles Vanhoutte, Henok Teklab et Gustaf Nilsson sont titularisés, alors que Mathias Rasmussen, Casper Terho et Dennis Eckert Ayensa prennent place sur le banc.

Le gardien Anthony Moris aura devant lui un trio défensif formé par Ross Sykes, Christian Burgess et Koki Machida. Vanhoutte prendra place dans l'entrejeu aux côtés de Noah Sadiki et Cameron Puertas. Teklab arpentera le flanc gauche, avec Alessio Castro-Montes sur le flanc opposé. Nilsson animera l'attaque aux côtés de Mohammed Amoura.

Dans le camp d'en face, Michy Batshuayi est titularisé. Le Diable Rouge, parti du Standard en 2014, rencontrera pour la première fois de sa carrière un club belge sur la scène européenne. Batshuayi aura à ses côtés, en attaque, Cengiz Under et Dusan Tadic. Fenerbahçe aligne aussi Dominik Livakovic dans le but, un quatuor défensif formé par, de droite à gauche, Bright Osayi-Samuel, Caglar Söyüncü, Alexander Djiku et Jayden Oosterwolde et un entrejeu composé d'Ismail Yüksek, Fred et Sebastian Szymanski.