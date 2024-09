Un doublé de Toby Alderweireld permet à l'Antwerp de battre Westerlo sur le fil

Longtemps bousculé par Westerlo, l'Antwerp s'est finalement imposé 1-2 samedi grâce à deux buts de son capitaine Toby Alderweireld lors de la 8e journée de Jupiler Pro League. Le Great Old enchaîne un deuxième succès de rang après celui face à l'Union dimanche (2-0) et monte à la deuxième place du classement.

Après quatre matchs sans victoire, Westerlo a débuté la rencontre avec des intentions offensives. Allahyar Sayyadmanesh a notamment manqué d'ouvrir le score (11e) à la suite d'un déboulé à gauche mais sa frappe croisée a été détournée par Senne Lammens. Le gardien anversois s'est également illustré en arrêtant un pénalty de Matija Frigan (37e), après avoir lui-même fait faute sur une sortie hasardeuse. Le match s'est débloqué juste avant la mi-temps, Alderweireld reprenant de la tête un corner pour marquer (42e). Les Campinois ont immédiatement réagi grâce à Frigan. Lancé à droite, le Croate a éliminé son vis-à-vis d'une feinte pour repiquer et battre Lammens d'un plat du pied gauche (45e).

Le rythme est retombé au retour des vestiaires et les occasions ont été plus rares. L'Antwerp a cru reprendre l'avantage via une frappe lointaine de Tjaronn Chery, mais le but a été refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu (71e). Le Great Old s'est finalement imposé grâce à un nouveau but de son capitaine. Comme en première mi-temps, Alderweireld a marqué de la tête en déviant un coup-franc lointain pour battre Sinan Bolat (90e+5).