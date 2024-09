Une affiche entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise au menu de la 7e journée

Le duel entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise dimanche (13h30) sera la principale affiche de la 7e journée de Jupiler Pro League qui reprend ses droits ce week-end après la trêve internationale.

Les Anversois et les Saint-Gillois connaissent tous les deux un début de saison en dents de scie. Les deux équipes, qui se retrouvent pour la première fois depuis la finale de Coupe de Belgique en mai dernier, n'ont décroché que deux victoires sur les six premiers matches. Mais si l'Union, 8e avec 9 points, n'a connu qu'une fois la défaite, l'Antwerp s'est déjà incliné à trois reprises, dont deux fois au Bosuil, et pointe à la 11e place avec 7 points.

La 7e journée de championnat débutera vendredi soir (20h45) avec un match entre le promu Dender, surprenant co-leader avec Anderlecht, et le Standard. Un déplacement piège donc pour les Liégeois qui pourront compter sur leurs derniers renforts offensifs: Dennis Eckert Ayensa et Andi Zeqiri.