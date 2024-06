Vinicius Junior élu meilleur joueur de la saison 2023-2024

Le Brésilien, 23 ans, a joué 10 matches cette saison en Ligue des Champions, participant grandement à la 15e victoire du Real Madrid dans la compétition avec six buts et cinq assists. Il a notamment trouvé le chemin des filets lors de la finale remportée 2-0 par le club madrilène contre Dortmund samedi.

Bellingham, 20 ans, a lui été élu meilleur espoir. L'international anglais a compilé quatre buts et cinq assists pour sa première saison sous le maillot des Merengue. Le Real Madrid a raflé toutes les distinctions, remportant aussi le prix du plus beau but, inscrit par l'Uruguayen Federico Valverde lors du quart de finale aller contre Manchester City (3-3).