Vrancken: "Nous voulons que les fans soient directement derrière nous"

"Nous sommes prêts pour ce qui nous attend demain (jeudi, ndlr.)", a assuré l'entraîneur Wouter Vrancken, qui est arrivé de Genk cet été. "Notre préparation a été très courte. Nous avons dû faire beaucoup de choses en peu de temps et nous l'avons fait dans certains blocs pour être un peu plus prêts dans tous les domaines."

Inconnu au moment du tirage au sort, Vikingur ne l'est plus pour le staff gantois. "Nous avons naturellement regardé de nombreux matches de Vikingur. Cela nous a appris que nos adversaires n'ont pas vraiment l'habitude de perdre des points ces derniers temps. Ils jouent en toute de confiance et ne savent plus vraiment ce qu'est une défaite. Nous ne devons pas les sous-estimer. Avec La Gantoise, nous sommes encore en pleine reconstruction, mais nous devons absolument prendre le contrôle de ce match. Nous devons exprimer notre énergie et notre conviction. Nous devons relever le défi et nous voulons aussi que les supporters nous soutiennent immédiatement."