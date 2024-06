Will Still nommé entraîneur du RC Lens pour les trois prochaines années

Will Still a été nommé entraîneur du Racing Club de Lens. Le technicien belgo-anglais, qui avait été licencié début mai par le Stade de Reims, s'est engagé pour les trois prochaines saisons chez les Sang et Or. Le club de Ligue 1 en a fait l'annonce lundi.

Still, 31 ans, est entraîneur depuis 2017. Après des expériences en tant qu'analyste et assistant, il a dirigé le Lierse (2017) et le Beerschot (2021) avant de s'asseoir sur le banc de Reims, d'abord en tant qu'adjoint d'Oscar Garcia puis en tant qu'entraîneur principal, en octobre 2022. Il était alors à 30 ans le plus jeune entraîneur des cinq grands championnats européens. Sous ses ordres, Reims a réalisé une improbable série de 19 matchs sans défaite et a terminé 11e de Ligue 1 en 2023.

Cette saison, Still a été remercié trois journées avant la fin du championnat, que les Champenois ont terminé à la 9e place.