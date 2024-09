Wolfsburg battu 4-3 par Leverkusen malgré un but de Sebastiaan Bornauw

Grâce à Piero Hincapie (49e, 3-3) et l'ex-Unioniste Victor Boniface (90e+3, 4-3), Leverkusen conserve sa deuxième place avec 9 points. Aster Vranckx est monté au jeu à la 72e chez les Loups, 13e avec 3 points.

Wolfsburg a certes laissé l'initiative au Bayer, mais s'est montré redoutable en contre-attaque au point de mener 2-3 au repos. Après avoir ouvert la marque grâce à un autogoal de Nordi Mukiele (5e, 0-1), les Loups ont encaissé deux buts par Florian Wirtz (14e, 1-1) et Jonathan Tah (32e, 2-1). Le Bayer a eu beau changer de système, Sebastiaan Bornauw (37e, 2-2) et Mattias Svanberg (45e+1, 2-3) ont donné l'avance à Wolfsburg.

En France, l'AS Monaco a rejoint le PSG en tête du classement (13 points) grâce à sa victoire 3-1 face au Havre, lors de la 5e journée de Ligue 1. Chez les Assémistes, Eliot Matazo est monté au jeu (87e) alors que le score était acquis. Le Havre (6 points) occupe la 11e place. Jordan Teze (9e, 1-0), Eliesse Ben Seghir (66e, 2-1) et Folarin Balogun (71e, 3-1) avaient inscrit les buts de l'équipe du Rocher et Daler Kuzyaev (30e, 1-1) avait temporairement égalisé pour les Normands.

En Angleterre, Matz Sels et Nottingham ont partagé l'enjeu 2-2 à Brighton. La partie s'est achevée de manière tumultueuse avec trois cartons rouges distribués à Morgan Gibbs-White (Nottingham) ainsi qu'aux entraîneurs des deux équipes, Fabian Hürzeler (Brighton) et Nuno Espirito Santo (Nottingham). Au classement, Brighton (7e) et Forest (8e) font du surplace avec 9 points .