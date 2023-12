Wullaert déçue après le partage contre l'Ecosse: "Dans un bon jour, nous les battons"

Justine Vanhaevermaet a vécu une soirée difficile dans l'entrejeu. "Leurs milieux de terrain se trouvaient souvent haut et créaient de la supériorité en perte de balle, il était difficile de garder le tout fermé. Contre une équipe agressive comme l'Ecosse, tout doit bien se passer à cent pour cent et ce n'était pas le cas aujourd'hui."

Les Ecossaises ont pris l'ascendant en particulier dans le premier quart d'heure. "Je l'avais dit durant mon discours, nous devions être attentives dès la première minute", a expliqué Wullaert. "L'Ecosse a commencé de manière agressive et après nous avons marqué un but surgi de nulle part. Ce n'était certainement pas notre meilleur match. Il y avait trop peu de profondeur, trop peu d'agressivité."

Comme l'Angleterre a battu in extremis les Pays-Bas, les Flames n'ont plus qu'un petit espoir de qualification pour le Final Four. Les Jeux Olympiques semblent soudainement s'éloigner. "Mardi, nous devons surtout nous regarder et nous concentrer sur notre propre jeu. Nous ne pouvons malheureusement pas contrôler ce qui se passe ailleurs."

Pour accéder au Final Four, les Belges devront battre les Pays-Bas et espérer que les Anglaises ne s'imposent pas contre l'Ecosse.