Xherdan Shaqiri revient au FC Bâle, douze ans après son départ

Shaqiri, 32 ans, a été formé à Bâle où il a fait ses débuts professionnels en juillet 2009. Après 130 matches et 23 buts pour son club formateur, il s'engage avec le Bayern Munich en 2012, réalisant notamment le triplé championnat-coupe-Ligue des Champions en 2013.

Il part ensuite à l'Inter Milan en janvier 2015 mais son aventure milanaise ne dure que six mois et l'ailier s'engage avec Stoke City en Angleterre. Après un passage à Liverpool (2018-2021), où il remporte la Ligue des Champions en 2019, et à Lyon (2021-2022), il traverse l'Atlantique pour porter les couleurs de Chicago en Major League Soccer où il avait été rejoint par Hugo Cuypers en janvier dernier.