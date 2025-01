Rallye de Monte-Carlo: Sébastien Ogier s'impose, le champion du monde Thierry Neuville sixième

Thierry Neuville a manqué deux fois le même virage vendredi pour concéder un retard qu'il ne sera jamais parvenu à résorber sur le week-end. Le champion du monde en titre s'est résolu à la limiter les dégâts pour finir 6e à 5:44.2 d'Ogier. Le Gallois Eflyn Evans (Toyota Yaris), 2e à 18.5 et le Français Adrien Fourreaux (Hyundai), 3e à 26.0, complètent le podium.

La Power stage dans le Col de Turini longue de 17,9 km a permis à Ogier d'ajouter 5 points de plus à son compteur, même si le Français, comme l'an dernier, ne fera pas un programme complet cette saison. Le nouveau calcul de points offre 25 points, 17, 15, etc aux 10 premiers pilotes sur base du classement général; 5, 4, 3, 2, 1 au cinq premiers sur base du classement du dimanche et le même tarif pour la Power Stage (où Neuville a fini 6e aussi).

Sébastien Ogier prend ainsi la tête du championnat du monde avec 33 points pour 26 à Evans et 20 à Fourmaux. "Ce ne fut pas facile", a commenté Thierry Neuville à l'arrivée, qui engrange 9 points (6e). "Cela na pas été un bon week-end pour nous, mais c'est comme ça. Il faut en tirer les leçons".

Grégoire Munster (Ford Puma), qui court sous licence luxembourgeoise, et Louis Louka sont sortis de la route dimanche matin glissant sur une plaque de glace. Le duo avait signé le premier temps scratch de leur carrière en WRC samedi. Le Rallye de Suède, 2e des 13 rendez-vous de la saison, aura lieu du 13 au 16 février.