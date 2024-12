Une nouvelle récompense: Thierry Neuville décroche le titre de pilote belge de l'année

Thierry Neuville a été élu jeudi soir "Drive of the Year 2024" lors des RACB Awards organisés à Bruxelles. Il est devenu champion du monde de rallye avec son copilote Martijn Wydaeghe. Laurens Vanthoor, sacré champion du monde d'endurance (WEC), a terminé deuxième, devant son frère Dries Vanthoor. Laurens Vanthoor et Martijn Wydaeghe ont chacun reçu une mention spéciale pour leur titre mondial.