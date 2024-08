8.500 messages insultant les athlètes dans le collimateur du CIO

"Nous qui représentons les athlètes, condamnons avec la plus grande fermeté toute forme d'attaque et de harcèlement, quels que soient les avis que l'on peut avoir sur des décisions particulières. Nous exprimons notre profonde sympathie et nous soutenons les athlètes et les personnes qui ont été touchées par ces comportements inacceptables", a indiqué la Commission.

Le système d'intelligence artificielle a permis de scruter des milliers de comptes sur les principaux réseaux sociaux, en temps réel et dans 35 langues différentes.