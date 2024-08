Aisling D'Hooghe loue la mentalité des Panthers mais les avertit avant la Chine

"On a affiché une très belle maturité", a lancé tout de go Aisling D'Hooghe après la qualification des Panthers pour les demi-finales du tournoi de hockey féminin des Jeux Olympiques de Paris. Lundi soir à Colombes, la Belgique a éliminé l'Espagne (2-0) à la faveur de deux buts dans le dernier quart-temps. Les Panthers auront donc deux occasions de remporter une médaille.

"On savait que le goal allait tomber. Et même s'il ne tombait pas, nous étions vraiment prêtes pour les shoot-out. Nous sommes restées calmes et patientes", a expliqué la gardienne, qui n'a pas touché une balle en première mi-temps.

Présente aux JO de Londres en 2012, les derniers en date pour les Panthers avant cette édition parisienne, Aisling D'Hooghe était émue par cette qualification. "Pour les plus anciennes, on se dit que ça arrive enfin. Mais la joie a été de courte durée car on a maintenant deux jours pour préparer la demie face à la Chine", a ajouté la Brabançonne.