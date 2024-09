Aisling D'Hooghe prend congé des Red Panthers: "Des souvenirs inoubliables"

Aisling D'Hooghe, gardienne des Red Panthers, a pris congé de l'équipe nationale féminine de hockey dans un message publié vendredi sur Instagram. "Les mots me manquent pour exprimer la gratitude que j'éprouve à l'égard de ma fédération, du staff qui a toujours été à mes côtés et surtout de mes incroyables coéquipières", a-t-elle écrit.

D'Hooghe a pris sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris, où les Red Panthers ont terminé quatrièmes. Initialement réserviste, la joueuse du Watducks est devenue titulaire à partir du troisième match de la phase de groupes après le forfait d'Elodie Picard, malade.

"J'ai rejoint les Red Panthers à l'âge de 16 ans, les yeux écarquillés, une jeune fille avec de grands rêves", a raconté la gardienne. "Aujourd'hui, à 30 ans, je pars non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que personne marquée à jamais par les expériences, les amitiés et les souvenirs inoubliables que nous avons partagés. Ce que nous avons construit ensemble, les hauts et les bas, les rires et les larmes, c'est quelque chose de vraiment spécial et cela restera avec moi pour toujours."