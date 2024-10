Ajay Mitchell confirme son potentiel lors du dernier match d'avant-saison

L'arrière, issu de l'UC Santa Barbara et passé auparavant brièvement à Limburg United, a été choisi en 38e position de la draft par New York au mois de juin avant d'être envoyé au Thunder. Il a joué 19 minutes en sortie du banc et inscrit 10 points (4/10 dont 1/3 à 3 pts), donné deux assists et capté deux rebonds.

Mitchell, 22 ans, avait débuté très fort à San Antonio en marquant 19 points (8/13) en 24 minutes lors du succès 107-112. Ce sont 8 points (4/10), lors de la seule défaite du Thunder 122-113, après prolongation, à Houston et 9 autres (4/5) à Denver (victoire 94-124) qui ont sanctionné ses autres sorties.