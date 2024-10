Ajay Mitchell prêt à tout donner "même pour deux minutes" avec le Thunder

Une phrase rythme les débuts de Mitchell du côté d'OKC : "Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler". Une façon à lui de voir les choses alors qu'il a réussi sa pré-saison avec sa nouvelle équipe avec, entre autres, dix points, deux rebonds et deux passes lors du dernier match face à Atlanta. "J'ai dû m'habituer à beaucoup de choses mais les autres joueurs m'ont aidé. Au final avec tout le travail de cet été et des trois dernières années, j'étais prêt pour la prochaine étape mentalement et physiquement. Je voulais vraiment prouver quelque chose", a commenté le joueur de 22 ans lors de sa conférence de presse virtuelle.

Le natif d'Ans explique avoir une très bonne relation avec ses nouveaux coéquipiers parmi lesquels on retrouve le Canadien Shai-Gilgeous Alexander, star de la franchise, qu'il décrit comme un "exemple" : "Le voir arriver tôt à la salle, partir tard de l'entraînement... Quand ton meilleur joueur fait ce genre de choses, ça envoie un message à tout le groupe".