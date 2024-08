Alexander Doom se blesse dans sa demi-finale du 400 m

Aligné dans la première des trois demi-finales, Doom s'est arrêté à l'entrée de la dernière ligne droite, se tenant l'intérieur de la cuisse gauche. Le champion d'Europe de la distance avait confié après les séries qu'il souffrait de sa pubalgie. Il a néanmoins franchi la ligne en 1:55.10.

Dylan Borlée et Jonathan Sacoor étaient également engagés sur le tour de piste à Paris. Borlée avait été éliminé lors des repêchages et Sacoor avait déclaré forfait lors des repêchages pour se concentrer sur le relais 4x400 m messieurs après avoir couru les séries et la finale du relais 4x400 m mixte.