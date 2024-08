Anne d'Ieteren portera la flamme dimanche à 2 jours de l'ouverture des Jeux Paralympiques

Présidente d'honneur du Comité paralympique belge et présidente de la Ligue handisport francophone, Anne d'Ieteren sera l'un des 1.600 porteurs d'une flamme paralympique allumée en Angleterre samedi, à Stoke Mandeville, au nord-ouest de Londres, où est né le mouvement dans l'après-guerre.

Des athlètes paralympiques, des personnes issues du monde associatif ou de la société civile feront partie des porteurs. Membre LEWB de la commission nationale de dressage de la fédération équestre belge, Anne d'Ieteren "parcourra quelques centaines de mètres dans les Hauts-de-France, à Chambly dans l'Oise avec le précieux relais en main", a précisé la LEWB. "Un bel honneur pour cette grande dame qui a tant donné et soutenu le mouvement paralympique et plus particulièrement le para-dressage en Belgique et à l'étranger."