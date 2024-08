Artuur Peters, 13e en K1, content de ses troisièmes Jeux: "Un honneur d'avoir été à Paris"

Artuur Peters avait terminé 10e à Rio et 11e à Tokyo sur cette même épreuve du K1 1.000 m. "Après le quart de finale et les émotions en montagne russe de mercredi, je me disais que j'allais arrêter après les Jeux, mais j'ai toujours envie de pagayer. Je ne promets pas d'aller jusqu'à Los Angeles pour les prochains Jeux, mais je serai encore sur le circuit. Je souhaite à tout athlète de pouvoir faire les Jeux une fois dans sa carrière. C'est fantastique. Ici encore plus après Tokyo et le Covid. Le monde dans les tribunes, c'était incroyable. C'était super de me retrouver encore à Paris, même si ce n'était pas en finale A. Quand je vois tous les supporters qui sont derrière nous, c'est vraiment beau et c'est un honneur d'être ici comme athlète."