Athlétisme: à Monaco, Benjamin victorieux du 400 m haies choc, Tual confirme avant les JO

- "Folie à Paris" -

Au bout du tour du piste parsemé d'obstacles, c'est Benjamin qui a eu le dernier mot : déjà détenteur de la meilleure performance mondiale de la saison (46.46), il s'est imposé en 46 sec 67. Six centièmes devant Warholm, champion olympique en titre et triple champion du monde, repris en fin de course (46.73), et avec une avance plus nette sur Dos Santos (47.18).

"Ma fin de course n'a pas été aussi solide qu'à mon habitude mais, comme j'ai gagné, ça va", estime Benjamin.

"Paris, ça va être de la folie, anticipe-t-il. Il faut que je gagne là-bas. Je crois que je suis capable de le faire. Je vais rentrer chez moi (en Californie, ndlr) et essayer de revenir le plus affuté possible."