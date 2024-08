Barbara Nelen a disputé son 332e et dernier match avec les Panthers

La boucle est bouclée pour Barbara Nelen. De la partie aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, la Gantoise a ponctué sa carrière avec les Red Panthers vendredi au stade Yves-du-Manoir, théâtre d'un très cruel épilogue pour les Belges, battues par l'Argentine aux shoot-outs (2-2, 3-1 so) dans le match pour le bronze du tournoi de hockey féminin. "J'ai donné tout ce que j'avais à donner", a expliqué la Gantoise, fière du chemin parcouru.

"Quand j'ai débuté en équipe nationale, le hockey était un hobby. Ici, c'est notre job. Pour la plupart des filles, c'était leur première aux JO et on termine quand même quatrième, c'est un exploit en soi", a positivé celle qui a porté le brassard de capitaine pour sa dernière. "C'est dommage d'échouer si proche du but, je pense qu'on méritait mieux. Terminer avec une médaille aurait été tellement beau, malheureusement, ce n'est pas le cas."

Avant de définitivement prendre congé de ses Panthers, Nelen tient à partager son analyse de la compétition avec le reste du groupe. "C'est la dernière chose qu'il me reste à faire. Je pense que c'est primordial, ça permettra aux jeunes d'encore grandir."