Bart Swings veut sa revanche en 'allround' à Inzell après sa déception relative de Calgary

Bart Swings fait partie des candidats aux médailles à Inzell, aux côtés des favoris que sont le Néerlandais Patrick Roest et le Norvégien Sander Eitrem. L'Américain Jordan Stolz, spécialiste des courtes distances, a cette fois-ci choisi lui aussi de disputer le 'allround' en quatre épreuves: 500m, 5.000m, 1.500m et 10.000m.

C'est sur la plus longue distance que Swings peut faire la différence, en espérant renverser la vapeur après sa déception canadienne. Le patineur de 33 ans avait terminé 3e des derniers championnats du monde 2022 à Hamar en Norvège, derrière le Suédois Nils van der Poel et Patrick Roest. Au terme de la course de 25 tours, Bart Swings avait terminé 2e et s'était imposé auparavant sur le 1.500m.

Chez les dames, Sandrine Tas portera le drapeau noir-jaune-rouge dans le 'allround'. Les championnats du monde de sprint, qui ont lieu concomitamment, verront Isabelle van Elst chez les dames et Matthias Vosté chez les messieurs compléter la sélection belge à Inzell.