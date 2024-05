Battu par le N.1 mondial, Verstraeten retient surtout qu'il était "libéré sur le tatami"

"Le résultat n'est pas celui que j'espérais", a-t-il confié au terme de sa journée. "L'accent était toutefois surtout mis sur le processus, sur la manière dont j'allais me sentir sur le tatami. Je n'avais non plus hérité d'un tirage au sort évident, mais je n'ai eu pas le sentiment que le Taïwanais était beaucoup plus fort que moi. Le combat était assez équilibré, mais j'ai commis une petite erreur. Et à ce niveau, on est tout de suite puni. Ce n'est pas facile à accepter, mais cela m'a aussi permis d'engranger de précieux enseignements."

Jorre Verstraeten va désormais tout doucement tourner son regard vers les Jeux Olympiques. Cinquième lors du Grand Chelem d'Antalya et septième des championnats d'Europe, il a en effet, en toute logique, amassé suffisamment de points pour mériter sa place à Paris.