Bien-être animal: l'équitation veut se remettre en selle aux JO-2024

D'autres cas, moins médiatisés, avaient assombri les JO de Tokyo: un cheval avait abondamment saigné du nez pendant un parcours d'obstacle, un autre avait été euthanasié après une grave blessure au cross.

Début 2024, des vétérinaires, juristes et militants ont appelé dans une tribune à faire des JO de Paris ceux "du bien-être des chevaux" et à lutter contre les maltraitances via "une régulation contraignante des équipements (mors, éperons, guêtres…) et des pratiques équestres".

Toshifumi KITAMURA

Ils se basaient sur un rapport parlementaire listant 46 recommandations à appliquer lors des épreuves qui débuteront le 27 juillet à Versailles. Pour Loïc Dombreval, ancien député à l'origine du document, la principale proposition est la création d'"un comité indépendant chargé de vérifier les conditions d'accueil, de soins et d'équipements" des chevaux.