Cavalière de concours complet, Karin Donckers égale le record belge de 7 JO: "une fierté"

Karin Donckers est "très fière" de pouvoir disputer les Jeux Olympiques une 7e fois. Cela permet à la cavalière de Minderhout d'égaler Jean-Michel Saive présent aux JO entre 1988 et 2012, et du tireur à la carabine François Lafortune de 1952 à 1976 à Montréal.

"C'est quelque chose de très spécial et cela l'est de plus en plus à chaque fois que l'on m'en parle", a expliqué Karin Donckers samedi à Arville où l'équipe belge est en stage. Elle aurait déjà pu battre le record après avoir dû renoncer aux JO d'Atlanta 1996 et de Tokyo 2020 en raison de la blessure de son cheval, Fletcha.

Karin Donckers montera Leipheimer à Versailles, soit un cinquième cheval différent. "Vu la longévité, il est logique que plusieurs chevaux se soient succédés", a lancé Karin Donckers éludant la question de savoir qui du cheval ou de la cavalière a le rôle le plus important. "C'est un travail d'équipe. J'ai toujours aimé cet esprit. Ensemble, on va plus loin. Il y a le cavalier, et tous ceux autour, les grooms, les soigneurs, les vétérinaires, le staff. Ici, nous allons en équipe. Je n'ai pas grand-chose à dire à Lara (De Liedekerke) tellement son niveau est élevé. Tine (Magnus) vient par contre souvent vers moi pour demander des conseils. J'essaie d'apporter mon expérience. Quand elles étaient plus jeunes, elles venaient voir mes concours. Maintenant, on va faire les JO ensemble. C'est une fierté pour moi d'être sélectionnées parmi ces jeunes cavalières et cavaliers parce que le niveau de l'eventing en Belgique ne cesse de croître. Cela fait plaisir d'être toujours là parmi ces jeunes loups."