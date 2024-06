Cédric Nuytinck s'incline devant Felix Lebrun mais tourne son regard vers les Jeux

Cédric Nuytinck (WTT 92) s'est incliné en seizièmes de finale du WTT Star Contender de Ljubljana, un tournoi du World Tour de tennis de table doté de 250.000 dollars, vendredi à Ljubljana. Nuytinck, 31 ans, a été battu par le Français Felix Lebrun, 17 ans et 5e joueur du monde, vainqueur des Jeux Européens l'an dernier à Cracovie. La partie a été expédiée en 13 minutes et 30 secondes: 11-5, 11-2, 11-5.

Surtout, les performances de Nuytinck, mais aussi de Martin Allegro (WTT 77), éliminé au deuxième tour des qualifications, devraient leur permettre de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, selon l'Aile francophone de la fédération belge de tennis de table (AFTT).

"Martin Allegro et Cédric Nuytinck ont réussi leur pari en atteignant les critères de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris", a écrit l'AFTT vendredi matin, avant le match de Nuytinck. "Martin, qui avait déjà assuré l'essentiel en Argentine et en Croatie, a vu ses concurrents potentiels tomber les uns après les autres sans pouvoir l'inquiéter. Cédric, quant à lui, a réussi une fameuse remontada au classement grâce à un parcours parfait: enchaînant 3 victoires en qualifications plus une victoire au premier tour du tableau. Il parvient à accrocher la dernière place de qualification."