Clap de fin pour Kevin Borlée, moteur historique des Tornados : "J'ai tenté d'en profiter"

C'est avec fierté et sentiment du devoir accompli qu'il a tiré un bilan positif de son parcours. "Depuis 2008, à part l'an dernier (élimination en séries des Mondiaux 2023, ndlr), on a fait que des finales. Les Tornados, c'est un projet incroyable, porté par mon père (Jacques, coach historique, ndlr) et soutenu par les athlètes. Et quand on a des projets forts, c'est possible d'avoir une Belgique au plus haut niveau. C'est un parcours incroyable et je pense que ça peut continuer avec les jeunes. C'est juste génial", a dit Kevin Borlée, non sans émotion dans la voix.

"On a eu beaucoup de chance avec l'ambiance ici à Paris avec énormément de fans belges, c'était hors du commun. Malgré le stress, j'ai essayé d'en profiter. Il y a deux mois, je ne pensais pas pouvoir être ici", a terminé Kevin Borlée, remerciant son entourage pour l'indéfectible soutien.